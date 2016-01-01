Округлите число 2016,2016 до тысячных
Математика
Округлите число 2016,2016 до тысячных
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Гость:
2016,202- вот и ваш ответ
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