Округлите до сотых с недостатком и с избытком числа a) 4,831 б) 54,086 в) 0,5558 г) 7,143 2) ??акое из полученных приближений точнее

Математика
Округлите до сотых с недостатком и с избытком числа a) 4,831 б) 54,086 в) 0,5558 г) 7,143 2) ??акое из полученных приближений точнее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)4,8 б)54,1 в)0,6 г)7,1. 2)из полученных приближений точнее приближение 54,1. Под буквой "б"
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