Приведите подобные слагаемые 1.8b-c+b-4.3c=
Математика
Приведите подобные слагаемые 1.8b-c+b-4.3c=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,8в-с+в-4,3с=2,8в-5,3с
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