Фразеологізми зі словом вогонь

Гость: Гость:

Аж вогню давати - дуже гніватися; аж вогню креше - дуже сердиться; (аж) пашіти вогнем (полум'ям) - бути дуже розгарячілим, рум'яним; (аж) сипати вогнем - дуже сердито, гнівно розмовляти; без вогню варити - дорікати комусь, не давати спокій доріканнями; в вогонь і (в) воду - готовий на все, готовий іти куди завгодно ; (вдень) з вогнем не знайти - 1. важко чи неможливо щось відшукати 2. щось рідкісне викликати вогонь на себе - свідомо брати на себе всю складність, чиюсь провину чи відповідальність