Помогите пожалуйста написать значение цитаты на тему: КРАЙНЯЯ СТРОГОСТЬ ЗАКОНА-К??АЙНЯЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Обществознание
Помогите пожалуйста написать значение цитаты на тему: КРАЙНЯЯ СТРОГОСТЬ ЗАКОНА-К??АЙНЯЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В плане сторогости закона нужно быть мудрее и инксентричние.  Если вы думаете что вы правы , это не дначит что вы справедливы ..
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