(Решите задачу) Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со скоростью 85 км-ч, другой- со скоростью 60 км-ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 ч...
Математика
(Решите задачу) Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со скоростью 85 км-ч, другой- со скоростью 60 км-ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 ч? (Я полный нуб в математике)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)85*3=255(км)-прошол 1 поезд 2)60*3=180(км)-прошол 2 поезд 3)255+180=435(км)-прошли вместе 4)846-435=411(км)-росстояния бедет между поездами через 3 ч
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