(Решите задачу) Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со скоростью 85 км-ч, другой- со скоростью 60 км-ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 ч...

Математика

(Решите задачу) Из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Один шёл со скоростью 85 км-ч, другой- со скоростью 60 км-ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 ч? (Я полный нуб в математике)

Автор: Гость