Оксигемоглобин- Резус-конфликт

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Вероятность резус-конфликта во время беременности (несовместимости матери и плода по D-антигену) возникает в том случае, если будущая мама резус-отрицательна, а будущий папа резус-положителен и ребенок наследует резус-положительный ген от отца. В случае если женщина резус-положительна или оба родителя резус-отрицательны, резус-конфликт не развивается. Причиной резус-конфликта, или резус-сенсибилизации, во время беременности является проникновение резус-положительных эритроцитов плода в кровоток резус-отрицательной матери. При этом организм матери воспринимает эритроциты плода как чужеродные и реагирует на них выработкой антител - соединений белковой структуры (данный процесс называется сенсибилизацией). Чтобы было понятно, почему в организме образуются антитела, сделаем небольшое отступление. Антитела - это иммуноглобулины плазмы крови человека и теплокровных животных, синтезируемые клетками лимфоидной ткани под воздействием различных антигенов (чужеродных агентов). Взаимодействуя с микроорганизмами, антитела препятствуют их размножению или нейтрализуют выделяемые ими токсические вещества; они способствуют выработку иммунитета, то есть антитела работают против антигена. Процесс иммунизации (сенсибилизации) в случае с резус-несовместимостью может происходить, начиная с 6-8 недель беременности (именно на этом сроке обнаруживаются эритроциты плода в кровотоке матери); действие антител матери направлено на устранение эритроцитов плода. При первой встрече иммунной системы будущей матери с резус-положительными эритроцитами плода вырабатываются антитела (иммуноглобулины) класса М, структура которых не позволяет им проникать через плаценту; таким образом, данные антитела не оказывают никакого влияния на развивающийся плод. После этой встречи в иммунной системе матери формируются "клетки памяти", которые при повторном контакте (происходящем при следующих беременностях) вырабатывают антитела (иммуноглобулины) класса G, которые проникают через плаценту и могут привести к развитию гемолитической болезни плода и новорожденного (подробнее см. ниже). Однажды появившись, антитела класса G остаются в организме женщины на всю жизнь. Таким образом, резус-антитела в организме резус-отрицательной женщины могут появляться при искусственном или самопроизвольном прерывании маточной или внематочной беременности, после первых родов при рождении резус-положительного ребенка. Резус-сенсибилизация возможна также, если женщине когда-либо проводилось переливания крови без учета резус-фактора. Риск развития резус-сенсибилизации возрастает при последующих беременностях, особенно в случае прерывания первой беременности, кровотечения во время беременности и родов, ручном отделении плаценты, а также при родоразрешении путем операции кесарева сечения. Это объясняется тем, что при перечисленных ситуациях в кровоток матери попадает большое количество резус-положительных эритроцитов плода и, следовательно, иммунная система матери реагирует ответным образованием большого количества антител. По данным медицинской литературы, после первой беременности иммунизация возникает у 10% женщин. Если при первой беременности резус-иммунизации не произошла, то при последующей беременности резус- положительным плодом вероятность иммунизации вновь составляет 10%. Резус-антитела, циркулирующие в кровотоке будущей мамы, не вредят ее здоровью, но, проникая через плаценту, могут представлять серьезную опасность для плода.