Оленка задумала число.Якщо від цього числа відняти 14,а до отриманої різницідодати 23,тоотримаєш47.Яке число задумала Оленка?

Математика
Оленка задумала число.Якщо від цього числа відняти 14,а до отриманої різницідодати 23,тоотримаєш47.Яке число задумала Оленка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ. Выполняем действия в обратном порядке 47 - 23 + 14 = 38 2 способ (уравнение). Пусть х - задуманное число (х - 14) + 23 = 47 х - 14 = 47 - 23 х - 14 = 24 х = 24 + 14 х = 38 Вiдповiдь: Оленка задумала число 38.
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