Олимпиада по информатике!! Даю 90 баллов!

# Код на ruby 2.2.3p173 a = [] a << [1] for i in 2..10001 f = 0 a.each{ |group| m = 1 group.each { |c| m *= i % c } f += m if m > 0 group << i break end } a << [i] if f == 0 end p a p a.size