Описать какие абиотические факторы влияют на : 1)папоротник 2)медведь 3)крот 4)р??бы

Биология
Описать какие абиотические факторы влияют на : 1)папоротник 2)медведь 3)крот 4)р??бы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Свет,температура,влажность,минеральный состав 2)температура,влажность. 3)Свет,влажность, температура. 4)Движение водных масс, минеральный состав.
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