Запишите в порядке убывания чисел : 0,99; 0,065; 0,65; 0,77399; 1 ; 0,77939

Математика
Запишите в порядке убывания чисел : 0,99; 0,065; 0,65; 0,77399; 1 ; 0,77939
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Гость:
1 0,99 0,77939 0,77399 0,65 0,065
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