Найдите значение a³−b³, если известно, что a−b=0, а a²b+ab−ab²=13,6
Алгебра
Найдите значение a³−b³, если известно, что a−b=0, а a²b+ab−ab²=13,6
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