) Все ящики с овощами имеют разную массу, но средняя масса овощей и фруктов в ящика?? была равна 19 кг. Когда продали весь картофель, средняя масса овощей и фруктов в ящиках стала равна 18 кг. Какова масса проданного картофеля?...

Математика

) Все ящики с овощами имеют разную массу, но средняя масса овощей и фруктов в ящика?? была равна 19 кг. Когда продали весь картофель, средняя масса овощей и фруктов в ящиках стала равна 18 кг. Какова масса проданного картофеля? Если всего ящиков 6

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