) Все ящики с овощами имеют разную массу, но средняя масса овощей и фруктов в ящика?? была равна 19 кг. Когда продали весь картофель, средняя масса овощей и фруктов в ящиках стала равна 18 кг. Какова масса проданного картофеля?...
Математика
) Все ящики с овощами имеют разную массу, но средняя масса овощей и фруктов в ящика?? была равна 19 кг. Когда продали весь картофель, средняя масса овощей и фруктов в ящиках стала равна 18 кг. Какова масса проданного картофеля? Если всего ящиков 6
Ответ(ы):
Гость:
1) 19*6=114(кг) - масса всех овощей. 2) 18*6=108(кг) - масса оставшихся овощей. 3) 114-108=6(кг) - масса проданного картофеля. или ещё проще: (19-18)*6=6кг
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