Помогите пожалуйста: заполните таблицу" Значение принятия христианства для Руси" 1) Политическое 2)Международное 3) Нравственное 4) Духовное.

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Помогите пожалуйста: заполните таблицу" Значение принятия христианства для Руси" 1) Политическое 2)Международное 3) Нравственное 4) Духовное.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Укрепило власть киевского князя. 2. Россия перестала быть языческой страной, следовательно наладились торговые отношения, участились династические браки. 3. Христианская мораль улучшила нравы русского народа: он стал менее жесток и воздежержан. 4. Начала основываться высокая культура западного мира (грамотность, иконопись, каменное строительство).
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