Из двух дач расстояние между которыми 12 километров навстречу друг другу вышли два друга и встретились на середине пути первый дачник шел со скоростью 60 метров в минуту а второй 50 метров минуту Кто из друзей и затратил на пут...
Математика
Из двух дач расстояние между которыми 12 километров навстречу друг другу вышли два друга и встретились на середине пути первый дачник шел со скоростью 60 метров в минуту а второй 50 метров минуту Кто из друзей и затратил на путь встречи больше времени и насколько
Ответ(ы):
Гость:
Которы ехал 60 метров в минуту доехал за 200 мин 2-ой за 240 мин 12000:60 и 12000:50
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