Из двух дач расстояние между которыми 12 километров навстречу друг другу вышли два друга и встретились на середине пути первый дачник шел со скоростью 60 метров в минуту а второй 50 метров минуту Кто из друзей и затратил на пут...

Математика

Из двух дач расстояние между которыми 12 километров навстречу друг другу вышли два друга и встретились на середине пути первый дачник шел со скоростью 60 метров в минуту а второй 50 метров минуту Кто из друзей и затратил на путь встречи больше времени и насколько

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