6 3/4-5/8 9 11/16-7/24 4 15/49-3/14 скажите плиз
Математика
6 3/4-5/8 9 11/16-7/24 4 15/49-3/14 скажите плиз
Ответ(ы):
Гость:
6 3/4-5/8=27/4-5/8=54/8-5/8=49/8=6 1/8 9 11/16-7/24=155/16-7/24=465/48-14/48=451/48=9 19/48 4 15/49-3/14=211/49-3/14=422/98-21/98=401/98=4 9/98
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