Почему заряженный электроскоп разряжается если рядом с ним работает рентгеновск??я трубка
Физика
Почему заряженный электроскоп разряжается если рядом с ним работает рентгеновск??я трубка
Ответ(ы):
Гость:
Причина потери заряда электроскопом состоит в том, что окружающий воздух ионизуется действием рентгеновских лучей и становится проводником. Ионизующее действие рентгеновских лучей также используется для их обнаружения и регистрации. лучи Рентгена не отклоняются магнитом, не отражаются, не преломляются и вообще не обнаруживают явлений, свойственных обыкновенным лучам. Кроме того, эти лучи обладают свойством рассеивать электрические заряды; если зарядить электроскоп и на некотором расстоянии от него получать Рентгеновские лучи, то электроскоп разряжается.
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