Вычислите сумму шести первых членов геометрической прогрессии, если: в)сумма трех первых членов равна 111, а куб ее знаменателя равен 4

Алгебра
Вычислите сумму шести первых членов геометрической прогрессии, если: в)сумма трех первых членов равна 111, а куб ее знаменателя равен 4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S6-?если известно куб знаменателя и сумма трех членов. ответ 555
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