Вычислите сумму шести первых членов геометрической прогрессии, если: в)сумма трех первых членов равна 111, а куб ее знаменателя равен 4

Алгебра

Вычислите сумму шести первых членов геометрической прогрессии, если: в)сумма трех первых членов равна 111, а куб ее знаменателя равен 4

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