Швия обрабатывает 0,6 метров ткани за 2,16 минуты сколько метров ткани может обработ??ть швея за 1,44 сотых минуты

Математика
Швия обрабатывает 0,6 метров ткани за 2,16 минуты сколько метров ткани может обработ??ть швея за 1,44 сотых минуты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2,16 - 0,6 1,44 -  x x = 1,44*0,6/2,16 = 0,04
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