Есть ли такое название апендикокс если да то что оно означает? Пмогите пожалуйста?!
Литература
Есть ли такое название апендикокс если да то что оно означает? Пмогите пожалуйста?!
Ответ(ы):
Гость:
Есть слово аппендикс - это отросток слепой кишки. Распологается ниже печени и осуществляет защитную имунную функцию при воспалительных заболеваниях органов пищеварения.
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