Описать мир невозможно и не нужно. Ум – главное препятствие для искателя. Какие мысли у вас появляются на счет этого предложения? Согласны ли вы с этим утверждением, почему?

Обществознание

Описать мир невозможно и не нужно. Ум – главное препятствие для искателя. Какие мысли у вас появляются на счет этого предложения? Согласны ли вы с этим утверждением, почему?

Автор: Гость