Описать мир невозможно и не нужно. Ум – главное препятствие для искателя. Какие мысли у вас появляются на счет этого предложения? Согласны ли вы с этим утверждением, почему?

Обществознание
Описать мир невозможно и не нужно. Ум – главное препятствие для искателя. Какие мысли у вас появляются на счет этого предложения? Согласны ли вы с этим утверждением, почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полностью согласен со словами автора. Вкратце, автор имеет ввиду, что все зависит от твоего ума, а не от сторонних факторов, при этом для его достижения, нужно многое пройти. Имхо
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