Опишите,что вы видите зимой из окна своего дома?
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Опишите,что вы видите зимой из окна своего дома?
Ответ(ы):
Гость:
У меня за окном моего дома есть детский сад,где играются дети,радуются зиме.Ростет береза.Она такая изящная,красивая.Раньше я не замечяла ее красоты .А теперь когда возвращаюсь из школы ненароком на нее заглядываюсь.Еще за окном у меня птички поют на деревьях.Зима это самая красивая пора,когда дети и взрослые радуются ей,почему бы не радоваться,ведь на окнах такие красивые узоры,дети на санках катаются,на лыжах,на коньках...дальше не знаю :D
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