Опишите,что вы видите зимой из окна своего дома?

Гость: Гость:

У меня за окном моего дома есть детский сад,где играются дети,радуются зиме.Ростет береза.Она такая изящная,красивая.Раньше я не замечяла ее красоты .А теперь когда возвращаюсь из школы ненароком на нее заглядываюсь.Еще за окном у меня птички поют на деревьях.Зима это самая красивая пора,когда дети и взрослые радуются ей,почему бы не радоваться,ведь на окнах такие красивые узоры,дети на санках катаются,на лыжах,на коньках...дальше не знаю :D