Опишите для конкурса "Моё любимое животное" какое-нибудь животное,которое живёт в вашем доме или за которым вы наблюдали (собаку,кошку,птицу,хомяка и т.п.).Охарактеризуйте его внешний вид и повадки (как ест,спит,играет и т.д.)...
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Опишите для конкурса "Моё любимое животное" какое-нибудь животное,которое живёт в вашем доме или за которым вы наблюдали (собаку,кошку,птицу,хомяка и т.п.).Охарактеризуйте его внешний вид и повадки (как ест,спит,играет и т.д.).С самого начала определите основную мысль вашего описания.Подберите заголовок.Заранее огромное спасибо.опишите пж кота Тиму ему 12лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимы кот Тим!!!Большой, шикарный котище), ему уже 12 лет. Независимый: ласкается, только когда сам захочет. Очень игривый,несмотря на возраст, к лотку приучен (без наполнителя). Кастрирован, не будет метить и проситься на улицу). Ест 3 раза в день (рацион 2 раза в денелю) Sanabelle - качественный корм, супер премиум класса и натуральную пищу. Любит смотреть в окно и греться на подоконнике под солнышком. Купается спокойно. Любит спать с хозяином.
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