Опишите прогрессивные черты строения опорно-двигательной системы птиц.
Биология
Опишите прогрессивные черты строения опорно-двигательной системы птиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передние конечности крылья адаптированы к полету.Пневматические кости - кости с воздушными полостями. Многочисленные срастания костей.Киль - вырост груди для укрепления крыловой мускулатуры.Копчиковая кость - опора для рулевых крыльев.
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