Опишите условия жизни представителей данного сословия (одежда, пища, жилище). РЫЦАРИ,ФЕОДАЛЫ
История
Опишите условия жизни представителей данного сословия (одежда, пища, жилище). РЫЦАРИ,ФЕОДАЛЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какого сословия то?Любого) Крестьяне-основные занятия земледелие и скотоводство, также бортничество. С 1497(Судебник Ивана 3) и по 1649 (Соборное уложение Алексея Михайловича) происходило закрепощение крестьян. После Соборного Уложения это сословие стало полностью зависимым, крестьяне платили барщину, оброк и налоги в пользу государства. Условия их жизни были очень тяжелыми, они полностью зависели от урожая, а как известно в России (особенно на севере) лето короткое и мало плодородных земель, хотя бы 1 год из 5 был неурожайным. Одевались крестьяне по простому.Главная одежда крестьян - это рубаха навыпуск, штаны, кафтан нижний - поддевка и верхний - сибирка, чуйка, армяк и т.п. Пояс, шапка, лапти, валенки или сапоги. У деревенских хлеборобов эти предметы одежды внешне даже мало изменились за века. Единственно, что заметно изменилось - это обувь и с середины XVIII века - ткани. Женщины в основном носили разнообразные сарафаны. Питались крестьяне в основном тем, что сами вырастили. Хлебом, рыбой, молоком, которое давала корова или коза, и если были деньги, то на ярмарке можно было купить мясо, мед, соль и т.д. У простолюдинов избы были черные, т.е. курные, без труб; дым выходил в маленькое волоковое окно; при собственно так называемых избах были пристройки, называемые комнатами. “В этом пространстве жил бедный русский мужик . часто вместе со своими курами, свиньями, гусями и телками, посреди невыносимой вони. Печь служила логовищем целому семейству, а от печи поверху под потолок приделывались полати. К избам приделывались разные пристенки и прирубки. У зажиточных крестьян, кроме изб, были горницы на подклети с комнатами, т.е. двухэтажные домики.
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