Помогите вставить буквы подходящие даю 20 баллов бл.стать бл.стеть ра(с,сс)читать ??анимат( )ся, .кспедиц.я конеч( )но буду( )щий ,науч ( ) ный,г.ология, галакт.ка ,(н.)вгоды, напрас(?)ный ,(н.)вежда ,(н.)вежа,руж(?)ё,увидиш(?...

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Помогите вставить буквы подходящие даю 20 баллов бл.стать бл.стеть ра(с,сс)читать ??анимат( )ся, .кспедиц.я конеч( )но буду( )щий ,науч ( ) ный,г.ология, галакт.ка ,(н.)вгоды, напрас(?)ный ,(н.)вежда ,(н.)вежа,руж(?)ё,увидиш(?),реч.вой, ди.лект,п.роним ,т.рмин ,алф.вит, профе(с,сс)ионализм , пара(л,лл)елогра(м,мм), лист.пад , м.т.циклист. пожалуйста помогите!!!!

Автор: Гость