25 словосочетаний слитное раздельное и дефисное написание различных частей речи
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25 словосочетаний слитное раздельное и дефисное написание различных частей речи
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Красивая шляпка, об интересном рассказе, холодная осень, интересная книга, воспитанная девушка, бежать быстро, плохо читать, хорошо работать, плохо видеть, правильно отвечать, неумеха, невзгоды, ненастье, недруг, непогода, не лживый, не правдив, не ходить, по-старому, по-прежнему.
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