Маленькое сообщение об песце

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Обыкновенный песе́ц, или полярная лисица, реже арктическая лиса (лат. Vulpes lagopus, [syn. Alopex lagopus] от др.-греч. ἀλώπηξ «лисица» и λᾰγώπους «зайценогая») — хищное млекопитающее семейства псовых, единственный представитель рода песцов (Alopex). Небольшое хищное животное, напоминающее лисицу. Длина тела 50—75 см, хвоста — 25—30 см, высота в холке — 20—30 см. Средняя масса тела самца — 3,5 кг, максимальная — до 9 кг, самки — 3 кг. В отличие от лисицы, тело у песца приземистое, морда укороченная; уши закруглены, слабо выступают из зимней шерсти (это предохраняет их от обморожения). Название вида — lagopus — в переводе с греч. «заячья лапа»: подошвы лап у песцов покрыты жёсткими волосами. Единственный представитель семейства псовых, которому свойственен выраженный сезонный диморфизм окраски. По окраске различают обычного белого (зимой — чисто-белый, летом — грязно-бурый) и голубого песца. У последнего зимний наряд тёмный: от песочного и светло-кофейного до тёмно-серого с голубоватым отблеском и даже коричневого с серебром. Голубые песцы встречаются во всех популяциях, но на материке они редки, а на некоторых островах, напротив, преобладают. Весенняя линька песцов, как правило, начинается в марте—апреле и длится до 4 месяцев. Осенняя — с сентября по декабрь. Лучший мех у песцов бывает в январе — феврале.