Определи главные члены предложения и обращение. Соседушка,мой свет! Пожалуйста, ??окушай. Приятель,дорогой,здорово, где ты был? Спой, светик не стыдись.

Гость: Гость:

Соседушка,мой свет!( обращение-соседушка; свет подлежащие; сказуемого нет) Пожалуйста, покушай( пожалуйста-обращение; покушай- сказуемое; подлежащего нет) Приятель,дорогой,здорово,где ты был?(обращение- приятель, дорогой, здорово; подлежащие-ты;сказуемое-был) Спой,Светик не стыдись(подлежащие- Светик; сказуемое- спой; обращение вроде есть это Светик, но я не уверена)