Являются ли синонимами слова "лиловый" и "сиреневый"? Подберите к этим словам синонимы в составе словосочетаний.

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Являются ли синонимами слова "лиловый" и "сиреневый"? Подберите к этим словам синонимы в составе словосочетаний.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиловый и сиреневый являются так как это цвета и они похоже по цветной гамме.Синий-сиреневый,фиолетовый-лиловый. Сиреневое небо Лиловый цвет
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