Найди и выпиши из текста , за что полюбили царевну семь богатырей
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Найди и выпиши из текста , за что полюбили царевну семь богатырей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она была-богатая,умная,красивая...
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