5 третьих классах 75 мальчиков а девочек в Колдун классе на 3 меньше чем мальчиков с??олько девочек в этих классах Сколько учеников В каждом классе

Математика
5 третьих классах 75 мальчиков а девочек в Колдун классе на 3 меньше чем мальчиков с??олько девочек в этих классах Сколько учеников В каждом классе
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочек 12 в каждом классе по 15 человек
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