5 третьих классах 75 мальчиков а девочек в Колдун классе на 3 меньше чем мальчиков с??олько девочек в этих классах Сколько учеников В каждом классе

Математика

5 третьих классах 75 мальчиков а девочек в Колдун классе на 3 меньше чем мальчиков с??олько девочек в этих классах Сколько учеников В каждом классе

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