Толстой "Детство". почему рассказчик с грустью вспоминает свои детские восторги и печали?

Литература
Толстой "Детство". почему рассказчик с грустью вспоминает свои детские восторги и печали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это рассказ там выражается или грусть или радость
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