Найти глаголы в предложениях и выделить их: Сегодня отличный день. У моей подруги сегодня день рождения. Весь класс ее сегодня поздравлял, она так радовалась, как ребенок. Вечером ее ждет сюрприз. В социальную сеть мы с девчон...

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Найти глаголы в предложениях и выделить их: Сегодня отличный день. У моей подруги сегодня день рождения. Весь класс ее сегодня поздравлял, она так радовалась, как ребенок. Вечером ее ждет сюрприз. В социальную сеть мы с девчонками выложим видео-поздравление. Мы хотим, чтобы этот день был полон улыбок, радости, счастья.

Автор: Гость