Произведите полный разбор словосочетаний. печально. сказал

Гость: Гость:

Печально сказал (главное слово- сказал, выражено глаголом, зависимое- печально, выражено наречием. Связь-примыкание) дом из кирпича (гл.слово-дом, выражено сущ., зависимое- из кирпича, выражено сущ. в р.п., связь- управление) хрустальная ваза (гл.слово-ваза, выражено сущ., зависимое- хрустальная, выражено прилагательным, связь- согласование)