Произведите полный разбор словосочетаний. печально. сказал
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Произведите полный разбор словосочетаний. печально. сказал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печально сказал (главное слово- сказал, выражено глаголом, зависимое- печально, выражено наречием. Связь-примыкание) дом из кирпича (гл.слово-дом, выражено сущ., зависимое- из кирпича, выражено сущ. в р.п., связь- управление) хрустальная ваза (гл.слово-ваза, выражено сущ., зависимое- хрустальная, выражено прилагательным, связь- согласование)
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