Функция генеративной почки и вегетативной?

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Почка — орган нарастания, возобновления и вегетативного размножения (Энциклопедия садоводства, 1990). Почки плодовых растений различаются между собой по строению и функциям, по месторасположению на стебле и времени прорастания.По строению и функциям почки бывают вегетативными и генеративными.Вегетативная (ростовая) почка представляет собой укороченный побег, состоящий из оси, конуса, роста зачатков листьев и кроющих почечных чешуй. Вегетативные почки меньшего размера, более удлиненные и заостренные, чем генеративные. После прорастания вегетативные почки дают побеги различной длины.Генеративные (цветковые, плодовые) почки содержат зачатки цветков, а у ряда пород и вегетативных органов — листьев и ростовых почек. В связи с этим по своему строению генеративные почки бывают простыми и смешанными (вегетативно-генеративными).Простые генеративные почки имеют хорошо развитые зачатки цветка, из которых развиваются только цветки и плоды. После плодоношения на месте простой цветковой почки остается только рубец. Такие почки свойственны в основном косточковым породам.Источник: http://www.activestudy.info/stroenie-i-funkcii-pochek-plodovyx-rastenij/ © Зооинженерный факультет МСХА