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Что за фразеологизм как курица лапой
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Что за фразеологизм как курица лапой
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Гость:
Очень криво,неаккуратно,небрежно
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