Что за фразеологизм как курица лапой

Русский язык
Что за фразеологизм как курица лапой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень криво,неаккуратно,небрежно
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