Складіть рівняння реакцій ща допомогою яких можна здіснити такі пепктворення HCI-H2-HCI

Химия
Складіть рівняння реакцій ща допомогою яких можна здіснити такі пепктворення HCI-H2-HCI
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2H2 + Cl2 = 2HCl

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