Складіть рівняння реакцій ща допомогою яких можна здіснити такі пепктворення HCI-H2-HCI
Химия
Складіть рівняння реакцій ща допомогою яких можна здіснити такі пепктворення HCI-H2-HCI
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2H2 + Cl2 = 2HCl
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