Для школы купили 4 коробки с белыми по 6 штук в каждой коробкии столько же коробок с цветными мелками по 12 штук в каждой.Сколкомелковбыло в этих коробках

Математика

Для школы купили 4 коробки с белыми по 6 штук в каждой коробкии столько же коробок с цветными мелками по 12 штук в каждой.Сколкомелковбыло в этих коробках

Автор: Гость