Для школы купили 4 коробки с белыми по 6 штук в каждой коробкии столько же коробок с цветными мелками по 12 штук в каждой.Сколкомелковбыло в этих коробках

Математика
Для школы купили 4 коробки с белыми по 6 штук в каждой коробкии столько же коробок с цветными мелками по 12 штук в каждой.Сколкомелковбыло в этих коробках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*6=24 мелка белых 4*12=48 мелка цветных 24+48=72  мелков всего
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