Определи падеж и склонение имён существительных.ложку и похлебала из самой больш??й чашки. и т.д

Русский язык
Определи падеж и склонение имён существительных.ложку и похлебала из самой больш??й чашки. и т.д
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.п. 1 скл. , д.п. 1 скл, в.п. 1 скл
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