Срочно нужно конспект по тему гроза

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Гроза́ — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождём, градом и шквальным усилением ветра. Гроза относится к одним из самых опасных для человека природных явлений: по количеству зарегистрированных смертных случаев только наводнения приводят к бо́льшим людским потерям[1]. Грозовое положение — наличие мощной кучевой и кучево-дождевой облачности, без грозы. При этом вероятность грозы ненулевая, но низкая (не более 30-40%).