Вид ткани который придает листовой пластинке прочность
Биология
Вид ткани который придает листовой пластинке прочность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Механическая ткань.Ее можно наблюдать в виде жилок на листьях.
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