Разложите на множииели х^-14+45
Алгебра
Разложите на множииели х^-14+45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^3-49x делим на х:получим X^2-49 (х-7)(х+7)Сделай свое, смотря на этот пример)))
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