Сравнение правления короля мухаммеда и карла великого
История
Сравнение правления короля мухаммеда и карла великого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карл Великий был воином и правил именно властью как нам говорили. А Пророк Мухаммед правил и светской властью и духовной
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