Какие из указанных металлов будут вытеснять медь из раствора хлорида меди(2): а) Pt б) Ag, в) Zn, г) Ni

Химия

Какие из указанных металлов будут вытеснять медь из раствора хлорида меди(2): а) Pt б) Ag, в) Zn, г) Ni

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