Какие из указанных металлов будут вытеснять медь из раствора хлорида меди(2): а) Pt б) Ag, в) Zn, г) Ni
Химия
Какие из указанных металлов будут вытеснять медь из раствора хлорида меди(2): а) Pt б) Ag, в) Zn, г) Ni
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вытеснять медь из раствора CuCl2 будут: в) г)CuCl2 + Zn= ZnCl2 + CuCuCl2 + Ni = NiCl2 + Cu
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