Треугольник что ето даю 10 балов
Геометрия
Треугольник что ето даю 10 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это измерительный прибор, по которому можно измерить сантиметры, или удобнее всего им начертить прямой угол.
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