Определи падеж имен существительных. Поставь их в начальную форму. Укажи склонения. Растет на грядке, нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки, стоит на горе, подняться в гору, спуститься в долину, перейти чере...

Русский язык
Определи падеж имен существительных. Поставь их в начальную форму. Укажи склонения. Растет на грядке, нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки, стоит на горе, подняться в гору, спуститься в долину, перейти через реку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На грядке- в.п. в капусте- в.п. с подругой -т.п с прогулки -р.п. на горе - в.п. в гору - в.п. в долину- в.п. через реку -в.п. Надеюсь, что правильно.
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