Определи падеж имен существительных. Поставь их в начальную форму. Укажи склонения. Растет на грядке, нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки, стоит на горе, подняться в гору, спуститься в долину, перейти чере...

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Определи падеж имен существительных. Поставь их в начальную форму. Укажи склонения. Растет на грядке, нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки, стоит на горе, подняться в гору, спуститься в долину, перейти через реку

Автор: Гость