Определи падеж имен существительных. Поставь их в начальную форму. Укажи склонения. Растет на грядке, нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки, стоит на горе, подняться в гору, спуститься в долину, перейти чере...
Русский язык
Определи падеж имен существительных. Поставь их в начальную форму. Укажи склонения. Растет на грядке, нашли в капусте, ходили с подругой, вернулись с прогулки, стоит на горе, подняться в гору, спуститься в долину, перейти через реку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На грядке- в.п. в капусте- в.п. с подругой -т.п с прогулки -р.п. на горе - в.п. в гору - в.п. в долину- в.п. через реку -в.п. Надеюсь, что правильно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Английский язык
Перевод Buryat Republic Buryatia is next to Lake Baikal. The capital is Ulan-Ude. There are about 1 million people in Buryatia, with 100 different ...
Русский язык
Пользуясь этимологическим словарем,подготовьте устное выступление на одну из да??ных тем: история слова джинсы,история слова работа.