Составить текст -повествование по рисунку. на рисунке изображено : зимний лес , серый заяц под елкой , речка покрытая льдом и лиса
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Составить текст -повествование по рисунку. на рисунке изображено : зимний лес , серый заяц под елкой , речка покрытая льдом и лиса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимний лес. Зимой,начинается новая пора.Появляется скользкий лёд под ногами,метели,сугробы,снежки и многое другое.Но и животные,готовятся к этой поре. Медведи уходят в спячку.Белочка,к этому времени собирает грибочки.Зайцы меняют свою шубку,и бегают под ёлками,где их становится не видно,и они не становятся добычей Волков.Все животные готовятся к этой поре,как в это время ребятишки на улице играют в снежки,и ходят на морозе,от чего у них красные носы.Детям очень нравится эта пора,из-за санок,снежков и много чего...Все рады этой поре.
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