Каждые 5м2 водохранилища дополнились 350 л дождевой воды На сколько сантиметров увеличился уровень воды в водохранилище Вычислите в сантиметрах

Математика

Каждые 5м2 водохранилища дополнились 350 л дождевой воды На сколько сантиметров увеличился уровень воды в водохранилище Вычислите в сантиметрах

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