Каждые 5м2 водохранилища дополнились 350 л дождевой воды На сколько сантиметров увеличился уровень воды в водохранилище Вычислите в сантиметрах

Математика
Каждые 5м2 водохранилища дополнились 350 л дождевой воды На сколько сантиметров увеличился уровень воды в водохранилище Вычислите в сантиметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350 л = 350*10 в -3 степени м3= 0,35м3 0,35 м3/5 м2 = 0,07 м = 7 см Ответ: 7 см
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