Саша собрал в саду на 5 кг яблок больше, чем Коля, а вместе они собрали 43 кг яблок. Сколько собрал каждый? решением пож не с хlt;br /gt; где взяли 2

Математика

Саша собрал в саду на 5 кг яблок больше, чем Коля, а вместе они собрали 43 кг яблок. Сколько собрал каждый? решением пож не с хlt;br /gt; где взяли 2

Автор: Гость