Саша собрал в саду на 5 кг яблок больше, чем Коля, а вместе они собрали 43 кг яблок. Сколько собрал каждый? решением пож не с хlt;br /gt; где взяли 2
Математика
Саша собрал в саду на 5 кг яблок больше, чем Коля, а вместе они собрали 43 кг яблок. Сколько собрал каждый? решением пож не с хlt;br /gt; где взяли 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-Коля х+5-Саша х+х+5=43 2х=38 х=19 Ответ: Коля-19кг, Саша-24кг
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